Глава ПФР объяснил, зачем нужно уточнение статуса соцфондов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава ПФР Антон Дроздов на фоне сообщений о возможности объединения соцфондов объяснил, что изменение их статуса связано с уточнением законодательства, регламентирующего их работу.

"Само по себе уточнение статуса фондов не связано с объединением. Это совершенно разные вещи", - заявил он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

Он отметил, что действующее законодательство, регламентирующее работу Пенсионного фонда, принималось в 90-е годы, оно достаточно сложно для понимания и работников, и простых граждан.

"Главная задача – сделать в одном документе проще и прозрачнее, понятнее гражданам, понятнее работникам, какие функции (фонд) выполняет и так далее, чтобы нормы уже соответствовали действительности. Это по сути кодификация того, что разбросано по разным законам. Поэтому процесс уточнения статуса сам по себе не связан с объединением", - подчеркнул он.

Также Дроздов отметил, что особое место в этой дискуссии занимает вопрос о том, какова роль социальных партнеров в управлении фондов и чьи деньги пенсии – это собственность государства или работодателей.

"Сейчас по закону это собственность государства, и бюджет фонда принимается в Госдуме законом о бюджете. РТК с участием социальных партнеров рассматривает", - напомнил Дроздов.

На вопрос, касательно того, какая форма организации рассматривается в рамках внесенных предложений, Дроздов пояснил, что сейчас по представленным идеям идет обсуждение. "Будет вырабатываться общая позиция сторонами социального партнерства", - добавил глава ПФР.