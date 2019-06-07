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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава ПФР объяснил, зачем нужно уточнение статуса соцфондов

13:29
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава ПФР Антон Дроздов на фоне сообщений о возможности объединения соцфондов объяснил, что изменение их статуса связано с уточнением законодательства, регламентирующего их работу.
"Само по себе уточнение статуса фондов не связано с объединением. Это совершенно разные вещи", - заявил он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Он отметил, что действующее законодательство, регламентирующее работу Пенсионного фонда, принималось в 90-е годы, оно достаточно сложно для понимания и работников, и простых граждан.
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"Главная задача – сделать в одном документе проще и прозрачнее, понятнее гражданам, понятнее работникам, какие функции (фонд) выполняет и так далее, чтобы нормы уже соответствовали действительности. Это по сути кодификация того, что разбросано по разным законам. Поэтому процесс уточнения статуса сам по себе не связан с объединением", - подчеркнул он.
Также Дроздов отметил, что особое место в этой дискуссии занимает вопрос о том, какова роль социальных партнеров в управлении фондов и чьи деньги пенсии – это собственность государства или работодателей.
"Сейчас по закону это собственность государства, и бюджет фонда принимается в Госдуме законом о бюджете. РТК с участием социальных партнеров рассматривает", - напомнил Дроздов.
На вопрос, касательно того, какая форма организации рассматривается в рамках внесенных предложений, Дроздов пояснил, что сейчас по представленным идеям идет обсуждение. "Будет вырабатываться общая позиция сторонами социального партнерства", - добавил глава ПФР.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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