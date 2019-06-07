ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

"Все свои предложения мы готовим на следующее заседание, как и украинская сторона. На данный момент мы запрашиваем у украинской стороны 256 человек, из них на данный момент нам удалось установить 96 человек. Украинской стороне на данный момент мы подтверждаем 15 человек", - сказала Морозова журналистам.