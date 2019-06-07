ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что запрашивает у Киева 256 человек в рамках обмена "всех установленных на всех установленных".
В среду в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп. Следующая встреча запланирована на 19 июня.
"Все свои предложения мы готовим на следующее заседание, как и украинская сторона. На данный момент мы запрашиваем у украинской стороны 256 человек, из них на данный момент нам удалось установить 96 человек. Украинской стороне на данный момент мы подтверждаем 15 человек", - сказала Морозова журналистам.
Ранее в ходе инаугурации президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу возвращения пленных. Омбудсмен ДНР в ответ заявила, что ждет от Киева конкретных предложений по этому вопросу.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.