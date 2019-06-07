Чайка прокомментировал задержание журналиста "Медузы"

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов" в рамках ПМЭФ-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил в контексте задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова, что прокуратура берет все уголовные дела на контроль.

"Я впервые слышу сейчас об этом. Я не знаю, что там", - сказал он журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума.

При этом в ответ на вопрос, возьмет ли Генпрокуратура дело на контроль, он ответил, что представители ведомства "все дела берут под контроль".

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению московской полиции, при досмотре журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон.