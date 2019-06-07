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РИА Новости

Чайка прокомментировал задержание журналиста "Медузы"

13:26
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов" в рамках ПМЭФ-2019
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил в контексте задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова, что прокуратура берет все уголовные дела на контроль.
"Я впервые слышу сейчас об этом. Я не знаю, что там", - сказал он журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума.
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
12:14
Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы"
При этом в ответ на вопрос, возьмет ли Генпрокуратура дело на контроль, он ответил, что представители ведомства "все дела берут под контроль".
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению московской полиции, при досмотре журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон.
Полиция сообщила, что дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Сам Голунов через коллег из "Медузы" передал, что наркотики ему подбросили.
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Юрий ЧайкаРоссияПроисшествия
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