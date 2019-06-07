Кадыров опроверг слухи об ухудшении отношений со спикером парламента Чечни

ГРОЗНЫЙ, 7 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией опроверг слухи о напряженных отношениях со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым, которого он якобы "вывел из первого круга" приближенных.

Ранее информация о том, что Кадыров якобы отдалил Даудова и в последнее время он появляется рядом с главой Чечни лишь на "вторичных мероприятиях", отсутствуя на серьезных закрытых встречах, появилась в телеграмм-канале "СКФО-Телеграф". Этому предшествовали публикации о том, что Даудов якобы может стать преемником Кадырова на посту главы Чечни.

"Успокойтесь, друзья! Не дождетесь", - заявил Кадыров в совместном прямом эфире в Instagram с Даудовым.

"Никогда не дождетесь", - добавил, в свою очередь, спикер республиканского парламента.

Кадыров также поинтересовался у Даудова, "куда он пропал", на что тот ответил, что "по поручению главы Чечни был там, где должен был быть", и посоветовал "поменьше слушать сплетни и слухи".