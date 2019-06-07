Кадыров опроверг слухи об ухудшении отношений со спикером парламента Чечни

ГРОЗНЫЙ, 7 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией опроверг слухи о напряженных отношениях со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым, которого он якобы "вывел из первого круга" приближенных.
Ранее информация о том, что Кадыров якобы отдалил Даудова и в последнее время он появляется рядом с главой Чечни лишь на "вторичных мероприятиях", отсутствуя на серьезных закрытых встречах, появилась в телеграмм-канале "СКФО-Телеграф". Этому предшествовали публикации о том, что Даудов якобы может стать преемником Кадырова на посту главы Чечни.
"Успокойтесь, друзья! Не дождетесь", - заявил Кадыров в совместном прямом эфире в Instagram с Даудовым.
"Никогда не дождетесь", - добавил, в свою очередь, спикер республиканского парламента.
Кадыров также поинтересовался у Даудова, "куда он пропал", на что тот ответил, что "по поручению главы Чечни был там, где должен был быть", и посоветовал "поменьше слушать сплетни и слухи".
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В конце мая глава Чечне опроверг слухи о своем возможном назначении на должности полпреда президента в Северокавказском Федеральном округе (СКФО) и вице-премьера России, написав в своем Telegram-канале, что его "как говорится, в очередной раз женили", но люди, "сватающие" его на высшие посты, "глубоко заблуждаются".