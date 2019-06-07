"Ростех" и "Газпром" будут производить оборудование для СПГ и турбин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Госкорпорация Ростех и ПАО "Газпром" на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки, производства и поставок высокотехнологичного оборудования, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Документ, подписанный предправления "Газпрома" Алексеем Миллером и гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым, предусматривает запуск производства высокотехнологичного оборудования на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, а также возможность создания новых совместных предприятий для реализации проектов по различным направлениям.
"В рамках соглашения Ростех и "Газпром" реализуют проекты в области создания нового и модификации используемого газотурбинного и газоперекачивающего оборудования, выпуска оборудования для хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), производства офшорных вертолетов для морских нефтегазовых месторождений, применения композиционных и конструкционных материалов, а также внедрения цифровых технологий и решения задач технологического развития и импортозамещения", - говорится в сообщении Ростеха к подписанию.
"Научно-технический потенциал предприятий ОПК дает нам возможность предложить партнерам конкурентоспособные решения по широкому технологическому спектру. Это сотрудничество позволит значительно ослабить, а в ряде случаев ликвидировать зависимость газовой отрасли от импортной продукции, а также создаст новые возможности для диверсификации и ускоренного развития машиностроительного комплекса", - отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.
Для достижения целей соглашения стороны намерены разработать дорожную карту поиска, создания и внедрения современных технологий, технологического оборудования и материалов, поясняет Ростех.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.