Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T13:26Z
https://ria.ru/20190607/1555367532.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Теплоснабжение

"Ростех" и "Газпром" будут производить оборудование для СПГ и турбин

13:26
30
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Госкорпорация Ростех и ПАО "Газпром" на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки, производства и поставок высокотехнологичного оборудования, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Документ, подписанный предправления "Газпрома" Алексеем Миллером и гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым, предусматривает запуск производства высокотехнологичного оборудования на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, а также возможность создания новых совместных предприятий для реализации проектов по различным направлениям.

"В рамках соглашения Ростех и "Газпром" реализуют проекты в области создания нового и модификации используемого газотурбинного и газоперекачивающего оборудования, выпуска оборудования для хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), производства офшорных вертолетов для морских нефтегазовых месторождений, применения композиционных и конструкционных материалов, а также внедрения цифровых технологий и решения задач технологического развития и импортозамещения", - говорится в сообщении Ростеха к подписанию.

"Научно-технический потенциал предприятий ОПК дает нам возможность предложить партнерам конкурентоспособные решения по широкому технологическому спектру. Это сотрудничество позволит значительно ослабить, а в ряде случаев ликвидировать зависимость газовой отрасли от импортной продукции, а также создаст новые возможности для диверсификации и ускоренного развития машиностроительного комплекса", - отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.
Для достижения целей соглашения стороны намерены разработать дорожную карту поиска, создания и внедрения современных технологий, технологического оборудования и материалов, поясняет Ростех.
Российский танкер Владимир Русанов со сжиженным природным газом в порту города Наньтун, КНР
08:00
Большой китайский размен. КНР допускает российский СПГ на свои рынки
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
"Энел Россия" проведет модернизацию оборудования Невинномысской ГРЭС
РИА
Новости
Строительство газовой турбины
"РЭП Холдинг" и Ansaldo создают совместное производство газовых турбин
Центральный офис ВТБ в Москве. Архивное фото
ВТБ будет участвовать в нацпрограмме развития искусственного интеллекта
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже
"Квадра" будет поставлять тепло воронежскому предприятию "Сибура"
Лента
новостей
Вид на Тамбов
Тамбовская область и "УРАЛХИМ" будут сотрудничать в цифровизации АПК
СГК и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве
Стенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2019
ВТБ в рамках ПМЭФ-2019 подписал шесть соглашений с главами регионов
Города России. Ярославль
Студенты медвузов из 17 стран посетят GxP-саммит в Ярославле
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Вологодчина заключит на ПМЭФ соглашения на сумму 20 млрд рублей
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Редакции Sputnik в Грузии, Армении и Молдове отметили 220-летие Пушкина
Дом правительства Московской области
РФПИ поможет Подмосковью привлечь международных инвесторов
Виды Тамбова
Тамбовщина заняла 12-е место в Национальном рейтинге инвестклимата
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Кумпилов призвал использовать нацпроекты как ресурс решения задач Адыгеи
En+ будет подавать заявки на новых отборах проектов по модернизации ТЭС
Дорогомиловская улица в Москве и Московский международный деловой центр Москва-Сити
Москва стала регионом с самым привлекательным инвестклиматом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
Лента новостейМолния