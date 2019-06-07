"Ростех" и "Газпром" будут производить оборудование для СПГ и турбин

"В рамках соглашения Ростех и "Газпром" реализуют проекты в области создания нового и модификации используемого газотурбинного и газоперекачивающего оборудования, выпуска оборудования для хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), производства офшорных вертолетов для морских нефтегазовых месторождений, применения композиционных и конструкционных материалов, а также внедрения цифровых технологий и решения задач технологического развития и импортозамещения", - говорится в сообщении Ростеха к подписанию.