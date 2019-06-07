Руденя: ВЭБ.РФ поможет модернизировать транспортную систему Верхневолжья

ТВЕРЬ, 7 июн – РИА Новости. Тверская область и госкорпорация развития ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме формально закрепили достигнутые ранее договоренности об участии ГК в модернизации транспортной инфраструктуры Верхневолжья.

Как сообщает пресс-служба областного правительства соглашение о сотрудничестве региона с ВЭБ.РФ подписано на ПМЭФ. Подписи под документом поставили губернатор области Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Сотрудничество с государственной корпорацией дает возможность оптимального финансового обеспечения реализации проектов. В среднесрочной перспективе это позволит создать на территории тверской агломерации систему общественного транспорта в соответствии с современными стандартами безопасности и комфорта пассажиров, отвечающую запросам населения, предприятий и организаций города Твери", - сказал Руденя.

Соглашение предусматривает в том числе обновление парка городского транспорта, проработку проектов по поставке современных трамваев и автобусов с использованием лизинговых механизмов, а также вопроса реконструкции трамвайной сети в Твери. На первом этапе новая модель пассажирских перевозок будет внедрена на территории тверской агломерации.