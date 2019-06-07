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РИА Новости
Тверская область

Руденя: ВЭБ.РФ поможет модернизировать транспортную систему Верхневолжья

13:25
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: ВЭБ.РФ поможет модернизировать транспортную систему Верхневолжья
Руденя: ВЭБ.РФ поможет модернизировать транспортную систему Верхневолжья
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 7 июн – РИА Новости. Тверская область и госкорпорация развития ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме формально закрепили достигнутые ранее договоренности об участии ГК в модернизации транспортной инфраструктуры Верхневолжья.
Как сообщает пресс-служба областного правительства соглашение о сотрудничестве региона с ВЭБ.РФ подписано на ПМЭФ. Подписи под документом поставили губернатор области Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
"Сотрудничество с государственной корпорацией дает возможность оптимального финансового обеспечения реализации проектов. В среднесрочной перспективе это позволит создать на территории тверской агломерации систему общественного транспорта в соответствии с современными стандартами безопасности и комфорта пассажиров, отвечающую запросам населения, предприятий и организаций города Твери", - сказал Руденя.
Соглашение предусматривает в том числе обновление парка городского транспорта, проработку проектов по поставке современных трамваев и автобусов с использованием лизинговых механизмов, а также вопроса реконструкции трамвайной сети в Твери. На первом этапе новая модель пассажирских перевозок будет внедрена на территории тверской агломерации.
В пресс-службе напомнили, что в мае этого года делегация ВЭБ.РФ во главе с Шуваловым посетила Тверскую область с бизнес-миссией.
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