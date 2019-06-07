"Спас крестик на груди": дорожник в Пензе выжил после удара молнии

ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Дорожный строитель Николай Тюкин на трассе в окрестностях Пензы пережил удар молнии и остался почти невредим. Сам счастливчик, который в четверг отмечает в больнице 30-летие, считает, что его спасли цепочка с крестиком на груди, которые отвели молнию поверх тела.

Николай родом из Казахстана, но более 20 лет назад вместе с родителями переехал в Шигонский район Самарской области, под Сызранью. Николай работает в одной из фирм в Самарской области, которая обслуживает трассу М-5 от Самары и до Подмосковья, занимается дорожным строительством. По работе он часто бывает в командировках на протяжении всей трассы "Урал" - то в Рязанской области, то в Мордовии, а 1 июня был на трассе в окрестностях Пензы, примерно в 300 километрах от своего дома.

Очнулся в "скорой"

По словам Николая, после 15.00 мск на трассе, где он с коллегами проводили работы по демонтажу металлических барьеров, начала собираться гроза, но дождь еще не шел. Дорожники вызвали рабочий автобус, чтобы непогода не застала их на улице, и пошли к нему навстречу. Николай шел последним.

"В этот момент в меня ударила молния. Я ничего не помню с того момента, честно, ни яркой вспышки - просто уже очнулся при подъезде к больнице в карете скорой помощи. Сразу же - в реанимацию. В реанимации я провел два дня, но так как никаких повреждений внутренних органов не было, меня перевели в общую палату", - рассказывает он. По его словам, удар молнии пришелся в затылок.

Сейчас Николай находится под контролем врачей в травматологическом отделении клинической больницы № 6 им. Г.А. Захарьина в Пензе.

"Я уже созванивался со своим дядей, он у меня электрик. Он говорит, что спасло то, что на груди был крестик и цепочка. Молния зашла не внутрь тела, то есть не затронула органы, а по цепочке с крестиком поверх тела пошла", - находит он объяснение своему спасению.

Крестик оставил белый след

Николай говорит, что после удара молнии у него на груди остались след от цепочки и крестика.

"Сам крест следа обгоревшего не оставил. Ну и по телу у меня следы от молнии, как она шла по правой ноге и как вышла из стопы. Визуально это видно… Я погуглил, обычно эти следы остаются на теле, но ничего страшного: шрамы украшают мужчину", - с улыбкой говорит он.

Со слов коллег Николай смог восстановить картину происшествия. "Люди ко мне подошли, они увидели след от крестика, начали искать вокруг меня, но ни цепочки, ни креста, ни всех металлических застежек с моей одежды - все это разлетелось и пропало. Одежду разорвало в клочья, и она обгорела. Как это объяснить, не знаю", - недоумевает Николай.

На вопрос о вере он признался: "Да, я верующий, поэтому после этого случая моя вера только окрепла".

Готов к выписке

По словам Николая, врачи были удивлены, поскольку у пациента не нарушились жизненно важные функции. "Зрительно моторика в норме, руки и ноги целы, меня, как мне сказали, 8 июня готовы выписать. Я, наверное, потом поеду к себе домой. Здесь я в командировке", - поясняет он.

Николай признался, что в четверг в больнице отмечает свой 30-й день рождения. "Я счастлив, что хотя бы остался жив, и ничего страшного, что я сегодня буду справлять день рождения на больничной койке. Сегодня мне 30 лет. Бодро отметил день рождения компотом", - поведал юбиляр.

Сейчас у Николая в планах сразу после выписки дней шесть-семь провести дома, где его ждут и волнуются родители, а затем с новыми силами вернуться на любимую работу.

"Конечно же, пока буду дома, планирую сходить в церковь и купить крестик и цепочку, потому что как без креста-то? Это щит", - говорит он.