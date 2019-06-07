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РИА Новости
Теплоснабжение

СГК и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве

13:23
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) Степан Солженицын подписали на ПМЭФ соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, следует из релиза СГК.
Соглашение предусматривает ряд мер по развитию энергетики и теплоснабжения городов Алтайского края. "СГК взяла на себя обязательства по обновлению системы теплоснабжения городов присутствия – Барнаула, Бийска и Рубцовска. Также соглашение фиксирует возможность - "при наличии правовых оснований" - начало работы СГК в теплоснабжении города Яровое", - говорится в релизе. Отмечается, что особое место в соглашении занимает пункт, подтверждающий обязательства сторон о переходе города Барнаула на метод "альткотельной" в срок до 1 января 2020 года.

"Администрация города Барнаула и СГК в начале года подали заявку в правительство РФ об отнесении к единой ценовой зоне. Вместе с этим было объявлено о планах СГК уже с этого года начать работы по обновлению теплоснабжения столицы края. Объем инвестиций составляет 7,8 миллиарда рублей, а выполнение инвестиционного плана рассчитано на период до 2023 года", - отмечает компания.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
Красноярск, центр города
5 июня, 17:25
СМИ: СГК ведет переговоры о покупке Красноярской ГРЭС-2
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал.ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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