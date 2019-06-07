В Пекине рассказали о роли Китая и России как "стабилизаторов"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Роль Китая и России как стабилизаторов отвечает интересам международного сообщества в деле обеспечения глобального мира и безопасности, заявил помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь.

"Международная безопасность и глобальная стратегическая стабильность переживают самый ответственный момент. В деле обеспечения глобального мира и безопасности, содействия совместному развитию роль Китая и России как стабилизаторов не только отвечает общим интересам двух стран, но и служит общим чаяниям международного сообщества – стоять на стороне справедливости", - говорится в заявлении Чжан Цзюня, распространенном пресс-службой посольства КНР в Москве.

"Как бы не менялась ситуация, мир и развитие по-прежнему остаются желанием всех народов и необратимым трендом. Мы имеем все основания быть уверенными в светлом будущем мира", - добавил помощник главы МИД КНР.