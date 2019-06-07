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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Роскомнадзора рассказал, зачем ему Telegram

13:22
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что у него есть мессенджер Telegram, который его ведомство блокирует на территории России.

"У меня есть Telegram. Безусловно, у меня есть многие мессенджеры. Я должен следить за всеми каналами распространения информации, в том числе за распространением пиратской информации", — сказал он в кулуарах ПМЭФ-2019.

При этом Жаров подчеркнул, что переписку в мессенджере не ведет.
Роскомнадзор по решению суда блокирует Telegram с апреля 2018 года — из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Тем не менее сервис все еще доступен пользователям.
Ранее Жаров заявил в интервью РИА Новости, что его ведомство работает над новыми инструментами для полной блокировки мессенджера.
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4 июня, 11:37
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Петербургский международный экономический форумTelegramРоскомнадзорАлександр ЖаровОбщество
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