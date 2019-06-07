Глава Роскомнадзора рассказал, зачем ему Telegram

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что у него есть мессенджер Telegram, который его ведомство блокирует на территории России.
"У меня есть Telegram. Безусловно, у меня есть многие мессенджеры. Я должен следить за всеми каналами распространения информации, в том числе за распространением пиратской информации", — сказал он в кулуарах ПМЭФ-2019.
При этом Жаров подчеркнул, что переписку в мессенджере не ведет.
Роскомнадзор по решению суда блокирует Telegram с апреля 2018 года — из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Тем не менее сервис все еще доступен пользователям.
Ранее Жаров заявил в интервью РИА Новости, что его ведомство работает над новыми инструментами для полной блокировки мессенджера.