На Украине заявили об обострении ситуации в Донбассе

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило об обострении ситуации в Донбассе: в пятницу зафиксировано уже девять обстрелов, двое военных погибли и восемь пострадали.

"Обстановка в районе проведения операции объединенных сил существенно обострилась", - сказал в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, "по состоянию на 12.00 сегодня зафиксировано всего девять нарушений режима перемирия со стороны противника". По его словам, в результате обстрелов двое военных погибли, четверо были ранены и четверо получили травмы.