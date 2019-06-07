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РИА Новости

На Украине заявили об обострении ситуации в Донбассе

13:21
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило об обострении ситуации в Донбассе: в пятницу зафиксировано уже девять обстрелов, двое военных погибли и восемь пострадали.
"Обстановка в районе проведения операции объединенных сил существенно обострилась", - сказал в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.
По его словам, "по состоянию на 12.00 сегодня зафиксировано всего девять нарушений режима перемирия со стороны противника". По его словам, в результате обстрелов двое военных погибли, четверо были ранены и четверо получили травмы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе, хотя на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня. В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что такими заявлениями Зеленский лишь поощряет силовиков на нарушение режима прекращения огня.
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