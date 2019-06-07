Греф сомневается, что QR-коды заменят бесконтактные платежи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. QR-коды могут быть полезны для малого бизнеса, но бесконтактные платежи они вряд ли смогут заменить в ближайшие годы, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Уверен, что для большой части малого бизнеса это может быть дешевым решением, но соединить существующую инфраструктуру, тем более, в короткие сроки - у нас хорошая инфраструктура бесконтактных платежей. Повторить опыт Китая здесь, мне кажется, вряд ли нужно, раз. Второе - вряд ли получится, потому что Китай миновал стадию развития бесконтактных платежей с помощью мобильных устройств и так далее. Мне кажется, это может сочетаться, ... во всяком случае, в ближайшие годы это не заменит", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что Сбербанк уже год экспериментирует с QR-кодами, и в течение лета запустит сервис, позволяющий проводить оплату через QR-коды, сначала для пользователей iOS, затем - Android.

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. Оплаты по QR-коду в рамках СБП в национальном масштабе планируется ввести во втором полугодии. В мае директор по развитию платежных решений производителя онлайн-касс "Эвотор" Заур Бесолов говорил РИА Новости, что тестирование нового сервиса оплаты с помощью QR-кода начнется 30 августа, в начале он будет доступен в небольших магазинах, общий лимит установлен объемом до 600 тысяч для совершения одной операции.

Глава группы "Тинькофф" Оливер Хьюз ранее в интервью РИА Новости высказал мнение, что запуск платежей с помощью QR-кодов в рамках cистемы быстрых платежей может привести к отмене программ лояльности и кешбэка по банковским картам. По его мнению, при определенных условиях есть вероятность того, что карточные операции могут перейти в платежи по QR-кодам.