Эрнст рассказал о тренде на пиратство у российских интернет-пользователей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил о том, что тренд на пиратство у российских интернет-пользователей пока побороть не удается, рассчитывать на их сознательность не приходится, поэтому главной мерой борьбы с интернет-пиратством остается исключение пиратских сайтов из поисковой выдачи.

"Надо признать, что мы не можем пока переломить негативный тренд у пользователей, системно предпочитающих ворованный контент", - заявил Эрнст на ПМЭФ-2019.

По его мнению, основной проблемой в борьбе с интернет-пиратством на данный момент являются поисковые системы, которые дают 75% пиратского трафика, а также сайты-рецидивисты. Поэтому подписанный в ноябре 2018 меморандум между правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями во многом стал эффективным способом удаления доступа к источнику нелегального контента, однако не решил проблему полностью.

Эрнст отметил, что на данный момент важной проблемой остается защита от пиратства прямых интернет-трансляций.

"Правообладатели тратят огромные средства на закупку, например, спортивного контента, а транслируют его пираты. Пока этот пункт обсуждения не нашел взаимопонимания у интернет-площадок, и он ключевой для оперативного решения вопроса с прекращением пиратской поисковой выдачи", - сказал Эрнст, отметив, что пока есть шанс успеть внести законопроект в Госдуму и принять его в текущем году.

По мнению гендиректора Первого канала, проблему с поисковой выдачей пиратского аудиовизуального контента можно решить также путем установки лицензированного счетчика показов на легальные сайты. Он отметил, что таким образом пиратские сайты, не имея маркера, будут автоматически исключаться из поисковой выдачи. Для этого соответствующая дополнительная поправка, по его мнению, должна быть внесена в закон об информации, который создается на базе меморандума.

Гендиректор Первого канала добавил, что еще одной важной мерой в борьбе с пиратством является лишение финансирования пиратских сайтов, основная статья доходов которых составляет реклама казино, поэтому необходимо, по его мнению, также блокировать сайты с рекламой казино.