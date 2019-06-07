Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T13:15Z
https://ria.ru/20190607/1555366759.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149428/23/1494282313_0:0:4170:2347_1036x0_80_0_0_6185d6014d36a3bc86ad45cc1daa04c3.jpg
РИА Новости

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

13:15
5632
© Фото : официальный сайт строительства Крымского мостаСевморзавод спустил на воду понтоны для перевозки арок моста через Керченский пролив
Севморзавод спустил на воду понтоны для перевозки арок моста через Керченский пролив
© Фото : официальный сайт строительства Крымского моста
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о преобразовании федерального государственного унитарного предприятия "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" в акционерное общество, 100% акций которого находится в федеральной собственности", - говорится в документе.
Согласно проекту указа, в течение ближайших 18 месяцев 100% акций минус одна акция Севморзавода будут переданы Объединенной судостроительной корпорации.
Плавсистема из понтонов, изготовленная на Севастопольском морском заводе
15 апреля, 10:13
Политик оценил использование бывшего завода Порошенко для нужд ЧФБывший завод Петра Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ. В эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал эту новость.
Ранее завод принадлежал Порошенко. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя. Сейчас на заводе реализуется программа восстановления, которая состоит из двух частей – техперевооружения и модернизации.
ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.
12240022
Обсудить 0
РоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
РИА
Новости
Вид на набережную города Судака
В Крым прибыла делегация из стран ЕС
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Лента
новостей
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук выразил надежду на успешное завершение переговоров по газу с РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
Президент Украины Владимир Зеленский
В ДНР прокомментировали заявление Зеленского об ответном огне в Донбассе
Комплекс ПВО С-400 Триумф
С-400 нельзя использовать вместе с F-35, заявил главком НАТО в Европе
Инновации решают
Инновации решают: зачем нужна Мобильная Электронная Подпись
Пункт технического осмотра автомобилей
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
Лента новостейМолния