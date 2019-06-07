Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Севморзавод спустил на воду понтоны для перевозки арок моста через Керченский пролив

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о преобразовании федерального государственного унитарного предприятия "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" в акционерное общество, 100% акций которого находится в федеральной собственности", - говорится в документе.

Согласно проекту указа, в течение ближайших 18 месяцев 100% акций минус одна акция Севморзавода будут переданы Объединенной судостроительной корпорации.

Ранее завод принадлежал Порошенко. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя. Сейчас на заводе реализуется программа восстановления, которая состоит из двух частей – техперевооружения и модернизации.