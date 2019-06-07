Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T13:16Z
https://ria.ru/20190607/1555366712.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/63/1555366381_25:0:1479:818_1036x0_80_0_0_706264a399680aeb0c1fbabebd4634a3.jpg
РИА Новости

Жители России выберут имя для планеты в созвездии Большой Медведицы

13:16
1263
© NASAКомпьютерная модель планеты HAT-P-3b по сравнению с Землей
Компьютерная модель планеты HAT-P-3b по сравнению с Землей
© NASA
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Международный астрономический союз объявил о начале нового конкурса на выбор имен для недавно открытых экзопланет, в рамках которого жители ста стран мира получат "свою" планету. Россия получит возможность присвоить имя газовому гиганту HAT-P-3b в созвездии Большой Медведицы, сообщает пресс-служба организации.

"Мы приглашаем всех жителей мира задуматься о том, какое место мы все вместе занимаем во Вселенной. Вдобавок, мы надеемся, что проект NameExoworlds напомнит нам о том, что мы все живем под одним небом и на одной планете", — заявила Дебра Эльмегрин (Debra Elmegreen), новоизбранный президент МАС.

За последние десять лет астрономы открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы, часть из которых оказалась похожей на Землю по своим размерам, а другие – на уменьшенные или увеличенные копии Юпитера. Сейчас планетологи активно работают над изучением их атмосферы для оценки того, может ли существовать на них жизнь, и раскрытия истории формирования.
Их открытие заставило ученых задуматься о том, какие имена можно присвоить подобным мирам и как подобную процедуру следует проводить. Руководствуясь рекомендациями научного сообщества, Международный астрономический союз провел в конце лета 2015 года первое голосование, в рамках которого пользователи сети и профессиональные астрономы получили возможность выбрать имена для 32 экзопланет, вращающихся вокруг 20 звезд.
Атлас ночного неба с отмеченными на нем экзопланетами и звездами
11 августа 2015, 14:14
Астрономы открывают голосование по выбору имен для экзопланетСегодня Международный астрономический союз (IAU) официально запустит первое всеобщее голосование по выбору имен для 20 уже открытых и подтвержденных "миров" вне пределов Солнечной системы.
Все планеты, в соответствии с традициями МАС, унаследовали имена от различных мифических фигур, городов и великих ученых прошлого. Благодаря этому на ночном небе появились миры, названные в честь сирийской Пальмиры, семитского "водяного" Дагона, Эгира, нордического бога океанов, японской богини Аматерасу, Галилео Галилея, Тихо Браге, кордовского астронома Ибн аль-Саффара и даже героев "Дон Кихота".
На этой неделе руководство союза объявило о начале нового конкурса NameExoworlds, в рамках которого сразу сто планет получит официальные имена. На этот раз их будут выбирать не все пользователи сети, а жители стран, из которых эти миры можно увидеть в достаточно мощный телескоп.
Россия, в частности, получила возможность присвоить имя достаточно заурядной, но крайне необычной для нас планеты HAT-P-3b, расположенной в 450 световых годах от нас в созвездии Большой Медведицы. Она была открыта в 2007 году по периодическим снижениям в яркости ее звезды в тот момент, когда этот мир "загораживал" ее свет на пути к Земле.
Данная планета вращается вокруг солнцеподобной звезды, похожей по массе, яркости и размерам на наше светило, и представляет собой так называемый "горячий юпитер". Так ученые называют крупные газовые гиганты, вращающиеся на столь небольшом расстоянии от светила, что их атмосфера разогревается до адски высоких температур. Такие миры особенно хорошо видны для телескопов и поэтому их свойства сейчас изучены лучше всего.
Благодаря этому, ученые сейчас знают не только продолжительность "года" на HAT-P-3b – он длится всего три неполных дня, массу и радиус этого мира – 0,6 и 0,82 от аналогичных показателей Юпитера, но и размеры и свойства ее ядра. По их текущим расчетам, оно состоит из каменистых пород, чья совокупная масса примерно в 75 раз больше, чем у Земли.
Пока, как отметили в МАС, руководство союза продолжает принимать заявки от национальных астрономических организаций, еще не принимающих участие в этом голосовании. В ноябре этого года, как ожидают Эльмегрин и ее коллеги, жители всех участвующих государств определятся со своим выбором, и в декабре союз огласит общие итоги этого конкурса.
Планета Проксима Центавра b, потенциальный двойник Земли
25 ноября 2016, 11:00
Астрономы официально присвоили имена двум сотням звездМеждународный астрономический союз первый раз в истории присвоил собственные имена 227 недавно открытым и давно известным звездам, в число которых попали Проксима и Альфа Центавра.
1132001
Обсудить 3
КосмосэкзопланетаМеждународный астрономический союзИнститут астрономии РАНКосмос - РИА НаукаРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу
РИА
Новости
Севморзавод спустил на воду понтоны для перевозки арок моста через Керченский пролив
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Инновации решают
Инновации решают: зачем нужна Мобильная Электронная Подпись
Празднование 75-летия D-Day в Портсмуте
Лучшие фото недели: болельщица на футбольном поле, робот-собака и Припять
Лента
новостей
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы
Комплекс ПВО С-400 Триумф
С-400 нельзя использовать вместе с F-35, заявил главком НАТО в Европе
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук выразил надежду на успешное завершение переговоров по газу с РФ
Опрос показал отношение людей ко Дню России
Вид на набережную города Судака
В Крым прибыла делегация из стран ЕС
Автомобиль BMW X7 на автосалоне в Шанхае
BMW отзывает 315 автомобилей X7 в России
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Второй старт ракеты "Ангара-А5"" пройдет без запуска спутника
В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени
Участники Петербургского международного экономического форума 2019
Сигал и Бекмамбетов раскрасили оконный наличник для Нижнего Новгорода
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Турция не пойдет на обострение отношений с США из-за С-400, считает эксперт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
Лента новостейМолния