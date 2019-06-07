Жители России выберут имя для планеты в созвездии Большой Медведицы

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Международный астрономический союз объявил о начале нового конкурса на выбор имен для недавно открытых экзопланет, в рамках которого жители ста стран мира получат "свою" планету. Россия получит возможность присвоить имя газовому гиганту HAT-P-3b в созвездии Большой Медведицы, сообщает пресс-служба Международный астрономический союз объявил о начале нового конкурса на выбор имен для недавно открытых экзопланет, в рамках которого жители ста стран мира получат "свою" планету. Россия получит возможность присвоить имя газовому гиганту HAT-P-3b в созвездии Большой Медведицы, сообщает пресс-служба организации

"Мы приглашаем всех жителей мира задуматься о том, какое место мы все вместе занимаем во Вселенной. Вдобавок, мы надеемся, что проект NameExoworlds напомнит нам о том, что мы все живем под одним небом и на одной планете", — заявила Дебра Эльмегрин (Debra Elmegreen), новоизбранный президент МАС.

За последние десять лет астрономы открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы, часть из которых оказалась похожей на Землю по своим размерам, а другие – на уменьшенные или увеличенные копии Юпитера. Сейчас планетологи активно работают над изучением их атмосферы для оценки того, может ли существовать на них жизнь, и раскрытия истории формирования.

Их открытие заставило ученых задуматься о том, какие имена можно присвоить подобным мирам и как подобную процедуру следует проводить. Руководствуясь рекомендациями научного сообщества, Международный астрономический союз провел в конце лета 2015 года первое голосование, в рамках которого пользователи сети и профессиональные астрономы получили возможность выбрать имена для 32 экзопланет, вращающихся вокруг 20 звезд.

Все планеты, в соответствии с традициями МАС, унаследовали имена от различных мифических фигур, городов и великих ученых прошлого. Благодаря этому на ночном небе появились миры, названные в честь сирийской Пальмиры, семитского "водяного" Дагона, Эгира, нордического бога океанов, японской богини Аматерасу, Галилео Галилея, Тихо Браге, кордовского астронома Ибн аль-Саффара и даже героев "Дон Кихота".

На этой неделе руководство союза объявило о начале нового конкурса NameExoworlds, в рамках которого сразу сто планет получит официальные имена. На этот раз их будут выбирать не все пользователи сети, а жители стран, из которых эти миры можно увидеть в достаточно мощный телескоп.

Россия, в частности, получила возможность присвоить имя достаточно заурядной, но крайне необычной для нас планеты HAT-P-3b, расположенной в 450 световых годах от нас в созвездии Большой Медведицы. Она была открыта в 2007 году по периодическим снижениям в яркости ее звезды в тот момент, когда этот мир "загораживал" ее свет на пути к Земле.

Данная планета вращается вокруг солнцеподобной звезды, похожей по массе, яркости и размерам на наше светило, и представляет собой так называемый "горячий юпитер". Так ученые называют крупные газовые гиганты, вращающиеся на столь небольшом расстоянии от светила, что их атмосфера разогревается до адски высоких температур. Такие миры особенно хорошо видны для телескопов и поэтому их свойства сейчас изучены лучше всего.

Благодаря этому, ученые сейчас знают не только продолжительность "года" на HAT-P-3b – он длится всего три неполных дня, массу и радиус этого мира – 0,6 и 0,82 от аналогичных показателей Юпитера, но и размеры и свойства ее ядра. По их текущим расчетам, оно состоит из каменистых пород, чья совокупная масса примерно в 75 раз больше, чем у Земли.