Руденя: для Верхневолжья почетно стать пилотным регионом проекта Роскосмоса

ТВЕРЬ, 7 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития Тверской области подписали губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщил РИА новтси представитель пресс-службы областного правительства.
Он уточнил, что документ закрепляет ранее достигнутые договорённости по использованию результатов космического мониторинга для предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учета земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона.
"Для нас очень почетно и ответственно стать пилотным регионом, где будет реализовываться этот проект. Тверская область получит большой экономический эффект в части повышения эффективности использования и сохранения лесных ресурсов, рационального использования полезных ископаемых", - сказал глава региона.
Он назвал очень важной помощь Роскосмоса в усилении работы по борьбе с пожарами, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время подписания соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время подписания соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития
"Надеемся, что опыт реализации проекта на территории Верхневолжья даст возможность развивать эти направления в других регионах", — отметил Руденя.
По информации пресс-службы, сейчас в Твери от Роскосмоса работают Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения в Твери и в Торжке Особое конструкторское бюро противопожарной техники в Торжке. Планируется развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала Роскосмоса, расположенных на территории Тверской области.
По мнению губернатора, это позволит стимулировать создание на территории региона новых высокотехнологичных производств и рабочих мест, ускорить транзит инновационных продуктов и аэрокосмических технологий в реальный сектор экономики, а также даст возможность готовить инженерные и научные кадры для космической отрасли начиная со школьной скамьи.