Руденя: для Верхневолжья почетно стать пилотным регионом проекта Роскосмоса

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время подписания соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время подписания соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития

ТВЕРЬ, 7 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития Тверской области подписали губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщил РИА новтси представитель пресс-службы областного правительства.

Он уточнил, что документ закрепляет ранее достигнутые договорённости по использованию результатов космического мониторинга для предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учета земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона.

"Для нас очень почетно и ответственно стать пилотным регионом, где будет реализовываться этот проект. Тверская область получит большой экономический эффект в части повышения эффективности использования и сохранения лесных ресурсов, рационального использования полезных ископаемых", - сказал глава региона.

Он назвал очень важной помощь Роскосмоса в усилении работы по борьбе с пожарами, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время подписания соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время подписания соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития

"Надеемся, что опыт реализации проекта на территории Верхневолжья даст возможность развивать эти направления в других регионах", — отметил Руденя.

По информации пресс-службы, сейчас в Твери от Роскосмоса работают Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения в Твери и в Торжке Особое конструкторское бюро противопожарной техники в Торжке. Планируется развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала Роскосмоса, расположенных на территории Тверской области.