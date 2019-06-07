Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T13:08Z
https://ria.ru/20190607/1555366068.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Опрос показал отношение людей ко Дню России

13:08
625
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Треть россиян заявили, что относятся ко Дню России как к празднику, а больше половины воспринимают его как лишний выходной, следует из опроса фонда "Общественное мнение".
Респондентам задали вопрос "Как называется праздник, который отмечается в России 12 июня?", и 52% опрошенных ответили правильно, 27% дали неправильный ответ, а 21% затруднился ответить.
Данные исследования также показали, что для 56% респондентов День России - лишь дополнительный выходной, 34% относятся к этому дню как к празднику, 10% затруднились ответить.
Кроме того, большинство россиян (70%) считает правильным, что годовщина принятия декларации о суверенитете России отмечается как государственный праздник, 10% высказали противоположную точку зрения, 20% затруднились ответить.
Опрос "ФОМнибус" прошел 1–2 июня в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ при участии 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Грустная девушка с чемоданом
2 июня, 12:14
Опрос: более половины россиян испытывают стресс во время отпуска
3501011
Обсудить 0
Фонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
Севморзавод спустил на воду понтоны для перевозки арок моста через Керченский пролив
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Президент РСПП Александр Шохин на сессии Россия-Италия в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Шохин не исключил повторения перестройки в России
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Вид на набережную города Судака
В Крым прибыла делегация из стран ЕС
Бари Алибасов
Участник группы "На-На" Владимир Политов рассказал о состоянии Алибасова
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Комплекс ПВО С-400 Триумф
С-400 нельзя использовать вместе с F-35, заявил главком НАТО в Европе
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
Лента новостейМолния