Опрос показал отношение людей ко Дню России

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Треть россиян заявили, что относятся ко Дню России как к празднику, а больше половины воспринимают его как лишний выходной, следует из опроса фонда "Общественное мнение".

Респондентам задали вопрос "Как называется праздник, который отмечается в России 12 июня?", и 52% опрошенных ответили правильно, 27% дали неправильный ответ, а 21% затруднился ответить.

Данные исследования также показали, что для 56% респондентов День России - лишь дополнительный выходной, 34% относятся к этому дню как к празднику, 10% затруднились ответить.

Кроме того, большинство россиян (70%) считает правильным, что годовщина принятия декларации о суверенитете России отмечается как государственный праздник, 10% высказали противоположную точку зрения, 20% затруднились ответить.