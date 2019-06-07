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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В мае доплаты к пенсиям получили почти 4,5 миллиона россиян

13:03
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии
Выплата пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выплата пенсии. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Все пенсионеры, кому полагалась доплата к пенсии после подписания указа о выплатах сверх прожиточного минимума, ее получили майскими выплатами, эта мера затронула почти 4,5 миллиона россиян, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
"Получили все. Дело в том, что в соответствии с законом, который был 1 апреля подписан, у нас компенсация к пенсии и ЕДВ (единовременная денежная выплата – ред.) должны учитываться сверх федеральной социальной доплаты. Получателей федеральной социальной доплаты у нас 4 миллиона, региональной - 435 тысяч. Вместе с пенсией за май Пенсионный фонд все пересчитал и доплатил разницу", - рассказал Дроздов.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019РоссияОбщество
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