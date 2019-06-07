Пожар на бывшем заводе в Москве распространился на 600 "квадратов"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Площадь пожара на территории бывшего завода "Серп и Молот" в Москве увеличилась до 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о возгорании автосервиса на площади 250 квадратных метров на улице Волочаевская.

"Горят три бытовки и частично металлический ангар. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.