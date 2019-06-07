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РИА Новости

Журналист "Росбалта" подал жалобу в СК на действия полиции

12:57
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Журналист Росбалта Александр Шварев подал жалобу ГСУ СК на незаконное возбуждение уголовного дела по клевете на Алишера Усманова и действия полицейских при проведении обысков у него дома и в редакции "Росбалта", сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов.
"Нами подана жалоба на имя руководителя ГСУ СК РФ по Москве Стрижова. В жалобе указано, что дело о клевете на Усманова возбуждено без достаточных повода и оснований, так, в заявлении о возбуждении дела нет даже подписи "оклеветанного Усманова", есть только подпись его доверенного лица, но из доверенности не следует, что это лицо полномочно подписывать заявления о преступлении", - сказал Бушманов.
В зале пресс-конференций информационного агентства Росбалт
16 мая, 16:20
Обыск у журналиста Росбалта провели по ложным данным, заявил адвокат
Адвокат добавил, что в жалобе указывается, что, со слов Шварева, полицейские при обыске оскорбляли его, угрожали, оказывали психологическое давление, повредили личное имущество и нарушили права несовершеннолетней дочери журналиста. Сам обыск в жалобе характеризуется как незаконный, а действия полицейских как "явно противоправные, видимо, в чьих-то личных интересах". Также в жалобе указывается о необходимости провести проверку силами ГСУ СК по Москве и при наличии оснований возбудить уголовное дело.
"Это уголовное дело возбуждено по заявлению непонятно кого, якобы от имени Усманова Алишера, о том, что в ряде СМИ публикациями о деле Шакро Молодого и привязкой его к этому делу затронуты его честь и достоинство. Дело полгода расследовалось, потом решили зачем-то по этому делу провести обыски у Шварева, хотя он абсолютно непричастен. По Шакро он писал, но он писал информацию, соответствующую действительности, которая есть в материалах уголовного дела, а что там привязывают - непонятно", - пояснил адвокат.
Бушманов добавил, что в самом заявлении о возбуждении уголовного дела указано порядка 50 СМИ, и само дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, а не в отношении именно Шварева.
В зале пресс-конференций информационного агентства Росбалт
16 мая, 16:23
Журналист "Росбалта" после обыска уехал лечиться за границу, заявил адвокат
Обыск по ходатайству управления отдела дознания МВД России по Москве в квартире журналиста "Росбалта" был проведен 18 апреля. Адвокат информагентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия Усманова, изымались документация и системные блоки. Впоследствии адвокат Шварева Владимир Жеребенков заявил РИА Новости, что разрешение на обыск было получено по сфальсифицированным данным: в постановлении значились те же имя и фамилия, но даты и место рождения не совпадали; кроме того, у полного тезки журналиста имелась судимость.
В декабре 2018 года Усманов добился взыскания 50 тысяч рублей морального вреда за публикацию статей на сайте Russian Criminal, связывающих бизнесмена с делом криминального авторитета Шакро Молодого. Басманный суд Москвы, помимо денежной компенсации, удовлетворил требование о блокировке указанных статей Роскомнадзором.
Главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов, в редакции которого также ранее прошли обыски, сообщил РИА Новости, что агентство никак не связано с сайтом Russian Criminal, публиковавшим статьи про Усманова.
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Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
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