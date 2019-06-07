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РИА Новости
Культура

Участник группы "На-На" Владимир Политов рассказал о состоянии Алибасова

12:56
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в медикаментозном сне, сообщил в пятницу РИА Новости участник группы "На-На" Владимир Политов.
"Бари Каримовича ввели в медикаментозный сон на двое суток, он спит ", - сказал собеседник агентства.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского в тяжелом состоянии.
Бари Алибасов
Вчера, 15:11
Левкин о случившемся с Алибасовым: у меня одна только версияСостояние продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице с внутренними ожогами ‒ стабильно тяжелое. Пока врачи не решили, нужна ли операция, рассказал в интервью радио Sputnik экс-участник группы "На-На" Владимир Левкин.
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КультураБари АлибасовРоссияОбщество
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