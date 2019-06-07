Участник группы "На-На" Владимир Политов рассказал о состоянии Алибасова

Левкин о случившемся с Алибасовым: у меня одна только версия Состояние продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице с внутренними ожогами ‒ стабильно тяжелое. Пока врачи не решили, нужна ли операция, рассказал в интервью радио Sputnik экс-участник группы "На-На" Владимир Левкин.