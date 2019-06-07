Шохин не исключил повторения перестройки в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что Россия близка к повторению программы "перестройки", об этом он сообщил в ходе делового завтрака Сбербанка на тему "Россия 2024: Как совместить стабильность и реформы" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Люди постарше - а таких много в этом зале, с седой головой - помнят, наверное, что в начале 80-х годов Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов, темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Затем, спустя год-другой, началась программа под названием "Перестройка" - то есть программа реформ институциональных. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного ", - сказал он.