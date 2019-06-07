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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Шохин не исключил повторения перестройки в России

12:55
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РСПП Александр Шохин на сессии "Россия-Италия" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РСПП Александр Шохин на сессии Россия-Италия в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что Россия близка к повторению программы "перестройки", об этом он сообщил в ходе делового завтрака Сбербанка на тему "Россия 2024: Как совместить стабильность и реформы" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Люди постарше - а таких много в этом зале, с седой головой - помнят, наверное, что в начале 80-х годов Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов, темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Затем, спустя год-другой, началась программа под названием "Перестройка" - то есть программа реформ институциональных. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного ", - сказал он.
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Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумАлександр ШохинРоссияЭкономика
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