Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T12:52Z
https://ria.ru/20190607/1555365349.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155536/31/1555363132_0:74:3088:1812_1036x0_80_0_0_053db26624d60506e7e40e5f56555532.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Пашинян заявил, что обсудил с Путиным цену на газ

12:52
768
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным цену на газ, по его словам, важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста республики.
"Это, действительно, очень важный вопрос для наших отношений, потому что, я думаю, что этот вопрос мы обсуждаем еще и в рамках Евразийского экономического союза. Я думаю, что нужно понять все нюансы этого вопроса, потому что я сказал во время встречи с президентом России, что у нас очень хорошая экономическая динамика", - сказал Пашинян.
Он отметил, что по итогам первого квартала показатель экономического роста в Армении составил 7,1 %.
"Это показывает, что есть у нас очень хорошие шансы сделать экономический прорыв. Мы это называем экономической революцией. И очень важно, чтобы мы смогли согласовать такую цену на газ, чтобы эта цена не ломала тот темп, который есть у нас в экономике. И я надеюсь, что мы найдем общий язык, потому что ведь у нас с Россией необычные отношения, у нас стратегические отношения, и я думаю, что нужно решить стратегический вопрос по газу тоже", - подчеркнул Пашинян.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
12:46
Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос поставок оружия
601022
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Никол ПашинянВладимир ПутинРоссияАрменияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос поставок оружия
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Путин и Пашинян на встрече не обсуждали карабахский конфликт, заявил Песков
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Лента
новостей
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Комплекс ПВО С-400 Триумф
С-400 нельзя использовать вместе с F-35, заявил главком НАТО в Европе
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
Лента новостейМолния