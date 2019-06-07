В МЧС назвали главную причину несчастных случаев на воде в Москве

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Алкогольное опьянение по-прежнему остается главной причиной несчастных случаев на водоемах Москвы, за минувшие сутки один человек утонул, еще четверых удалось спасти, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Основные причины несчастных случаев на воде – купание в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, только за прошедшие сутки спасатели ГКУ "МГПСС" спасли на водных объектах Москвы четверых купающихся, один человек утонул.

"Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения - это основная причина гибели людей на воде", - добавил представитель ведомства.

Он отметил, что купание разрешено только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая можно получить специализированную помощь спасателя.