Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T12:51Z
https://ria.ru/20190607/1555365221.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В МЧС назвали главную причину несчастных случаев на воде в Москве

12:51
138
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Алкогольное опьянение по-прежнему остается главной причиной несчастных случаев на водоемах Москвы, за минувшие сутки один человек утонул, еще четверых удалось спасти, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Основные причины несчастных случаев на воде – купание в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, только за прошедшие сутки спасатели ГКУ "МГПСС" спасли на водных объектах Москвы четверых купающихся, один человек утонул.
"Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения - это основная причина гибели людей на воде", - добавил представитель ведомства.
Пожарный
13 апреля, 03:13
В МЧС дали советы детям, что делать при пожаре
Он отметил, что купание разрешено только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая можно получить специализированную помощь спасателя.
"Непроверенный водоем – водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно – могут привести к травме, а ныряние – к гибели", - резюмировал собеседник агентства.
010000
Обсудить 0
МЧС РФМоскваОбщество
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Порог детства в России поднимать пока не планируется, заявила Скворцова
РИА
Новости
В районах Хабаровского края, где паводок подтопил дома, ввели режим ЧС
В Египте девять человек погибли в ДТП
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
У Симоньян нет претензий к "Эху Москвы" и Венедиктову
Лента
новостей
В Доминикане умерла туристка из России
Автомобили в пробке в Москве
Москвичей предупредили о пробках на выезде из города в пятницу
Чагинская электроподстанция в Москве
На Чагинской электроподстанции в Москве произошла авария
Президент РСПП Александр Шохин на сессии Россия-Италия в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Шохин не исключил повторения перестройки в России
В Свердловской области подросток получил ожоги 90% тела на железной дороге
В суд передали дело мошенников, продававших пенсионерам приборы для лечения
Бари Алибасов
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера
Полицейские заявили, что нашли у журналиста "Медузы" метилэфедрон
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Эрнст рассказал о тренде на пиратство у российских интернет-пользователей
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Глава Роскомнадзора не исключил возбуждения нового дела против Google
Евгений Чазов
Путин наградил директора Национального центра кардиологии Чазова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
Лента новостейМолния