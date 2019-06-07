Демпартия Молдавии выступила за улучшение отношений с Россией

КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии считает, что республике нужно поддерживать диалог со всеми странами и наладить отношения с Российской Федерацией, заявил на брифинге в пятницу вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь.
Свою позицию по вопросам взаимоотношений с внешними партнерами республики демократы обсудили с Соцпартией во время переговоров по созданию парламентского большинства. Социалисты выступают за сближение Молдавии и России.
"Мы считаем, что соглашение об ассоциации с ЕС должно быть выполнено и, в то же время, мы хотим быть друзьями со всем миром. Мы не против каких-либо стран или отношений. Мы хотим улучшить отношения с Российской Федерацией, мы хотим, чтобы у нас был хороший диалог с нашими соседями — Румынией и Украиной. Есть и другие региональные возможности, которыми стоит воспользоваться", - заявил Чеботарь.
При этом он подчеркнул, что в правительственной программе нет места геополитике, поскольку она только разобщает общество. Вместо этого демократы предлагают сконцентрироваться на социально-экономических вопросах.
В законодательном органе Молдавии 101 место, ни одной из партий после выборов 24 февраля не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд Молдавии постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента не может быть выбрана кандидатура премьер-министра. Если депутаты не смогут договориться, то президент Молдавии Игорь Додон может инициировать процедуру досрочных выборов.