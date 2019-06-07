Демпартия Молдавии выступила за улучшение отношений с Россией

"Мы считаем, что соглашение об ассоциации с ЕС должно быть выполнено и, в то же время, мы хотим быть друзьями со всем миром. Мы не против каких-либо стран или отношений. Мы хотим улучшить отношения с Российской Федерацией, мы хотим, чтобы у нас был хороший диалог с нашими соседями — Румынией и Украиной. Есть и другие региональные возможности, которыми стоит воспользоваться", - заявил Чеботарь.