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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос поставок оружия

12:46
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
"Мы хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере и, конечно, у нас есть кое-какие договоренности. И я думаю, наши отношения в этой отрасли развиваются планомерно",- сказал Пашинян.
Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос поставок Еревану новых комплексов "Искандер", Пашинян сказал, что их у Армении достаточно.
"У нас достаточно "Искандеров". Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое", - отметил премьер-министр Армении.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Никол ПашинянВладимир ПутинРоссияАрменияВ мире
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