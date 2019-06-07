В Крым прибыла делегация из стран ЕС

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Делегация общественников из стран ЕС прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Делегация прибыла с ознакомительным визитом в Крым. В ее составе 14 человек из Люксембурга, Франции и Бельгии. В их числе общественники, люди интеллектуального труда и один чиновник", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, одним из первых объектов посещения станет Крымский мост.

"Они уже отправились в Керчь посмотреть на Крымский мост и пообщаться со строителями", - сказал Гемпель.