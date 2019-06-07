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РИА Новости

В ГД поддержат идею об ограничителях на окна в наборах для новорожденных

12:42
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает "не лишним", если в наборы для новорожденных будут включены ограничители для окон, чтобы предотвратить выпадение детей; комитет поддержит такую инициативу, если она поступит в ГД.
Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что с начала года в России из окон выпали более 100 детей, 15 из них погибли.
Позже президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил выдавать родителям новорожденных наборы для установки ограничителей на окна, чтобы избежать несчастных случаев, а также изменить техническую документацию при строительстве домов таким образом, чтобы она обязывала делать окна безопасными для детей.
В разговоре с РИА Новости Плетнева идею с ограничителями поддержала.
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"Если такое будет, мне кажется, это не лишнее. Дети выпадают из окон. Поддерживаю, да", - сказала Плетнева.
Она также добавила, что комитет готов рассмотреть такую инициативу, если она поступит в Госдуму.
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Анна КузнецоваГосдума РФЛеонид РошальТамара ПлетневаРоссияОбщество
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