Глава Роскомнадзора не исключил возбуждения нового дела против Google

Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Google снизил удаление ссылок на пиратские ресурсы, в случае, если ситуация не изменится, Роскомнадзор возбудит новое административное дело в отношении компании, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Если удаление ссылок несколько месяцев назад составляло порядка 80%, то сейчас снизилось до 67,3%, по данным на 30 мая. О чем мы уведомили Google. Если в ближайшее время ситуация не исправится в лучшую сторону, мы намерены возбудить новое административное дело. О том какой штраф и будет ли он, будет решать суд", - сказал Жаров журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Роскомнадзор 11 декабря 2018 года оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего поисковики проводить фильтрацию выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещенной информации.

В середине января Роскомнадзор повторно направил Google требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента. В случае повторного неисполнения служба обещала завести второе дело в отношении компании, выписав штраф по верхней шкале - в размере 700 тысяч рублей. В феврале в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что Google оплатила штраф, выписанный в декабре.