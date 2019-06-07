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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Роскомнадзора не исключил возбуждения нового дела против Google

12:40
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Google снизил удаление ссылок на пиратские ресурсы, в случае, если ситуация не изменится, Роскомнадзор возбудит новое административное дело в отношении компании, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Если удаление ссылок несколько месяцев назад составляло порядка 80%, то сейчас снизилось до 67,3%, по данным на 30 мая. О чем мы уведомили Google. Если в ближайшее время ситуация не исправится в лучшую сторону, мы намерены возбудить новое административное дело. О том какой штраф и будет ли он, будет решать суд", - сказал Жаров журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Роскомнадзор 11 декабря 2018 года оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего поисковики проводить фильтрацию выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещенной информации.
В середине января Роскомнадзор повторно направил Google требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента. В случае повторного неисполнения служба обещала завести второе дело в отношении компании, выписав штраф по верхней шкале - в размере 700 тысяч рублей. В феврале в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что Google оплатила штраф, выписанный в декабре.
В феврале в Роскомнадзоре сообщили, что служба наладила конструктивный диалог с Google по фильтрации контента.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019GoogleРоскомнадзорРоссияЭкономика
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