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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье будут производить космические аппараты

12:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сборочное производство космических аппаратов появится в 2023 году в подмосковном Щелково, соответствующее соглашение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев с генеральным директором АО "Газпром космические системы" Дмитрием Севастьяновым в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Проект будет реализован до 2023 года, планируется создать порядка 180 новых рабочих мест. Производственный комплекс будет специализироваться на создании и испытаниях спутников связи и дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.
Гендиректор компании отметил, что на подмосковном производстве будут собираться спутники как для развития нашего операторского бизнеса, так и космические аппараты в рамках действующей федеральной космической программы и разрабатываемой федеральной целевой программы "Сфера".
"Наша компания при поддержке "Газпрома" реализует инвестиционный проект создания сборочного производства космических аппаратов, который является сложным технологическим и экологически чистым объектом, обеспечивающим полный цикл сборки и испытаний космической техники в пределах одного компактного здания. Локализация на подмосковной земле современных европейских космических технологий, сокращение сроков и стоимости создания космических аппаратов, создание центра притяжения для инновационных компаний и молодежных научных коллективов – вот только часть задач, которые мы решим, построив такое производство", - сказал Севастьянов.
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Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Новости ПодмосковьяКосмос - РИА НаукаМосковская область
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