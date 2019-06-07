Порог детства в России поднимать пока не планируется, заявила Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минздрав не планирует пока повышать порог детства, оно заканчивается в 18 лет, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Пока никто не изменяет никаких классификаций, и пока во Всемирной организации здравоохранения работает действующая классификация - период детства заканчивается 18 годами", - сказала Скворцова журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Она отметила, что многие страны действительно расширяют эти границы, но это очень сложный вопрос, который является не только медицинским.

"Он более комплексный, и с нашими коллегами психологами, социологами, антропологами и так далее, это необходимо вместе обсуждать",- уточнила Скворцова.