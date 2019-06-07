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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Порог детства в России поднимать пока не планируется, заявила Скворцова

12:31
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минздрав не планирует пока повышать порог детства, оно заканчивается в 18 лет, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Пока никто не изменяет никаких классификаций, и пока во Всемирной организации здравоохранения работает действующая классификация - период детства заканчивается 18 годами", - сказала Скворцова журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Она отметила, что многие страны действительно расширяют эти границы, но это очень сложный вопрос, который является не только медицинским.
"Он более комплексный, и с нашими коллегами психологами, социологами, антропологами и так далее, это необходимо вместе обсуждать",- уточнила Скворцова.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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