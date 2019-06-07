На ПМЭФ показали, как будет выглядеть Крымский мост после запуска поездов

С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ролик о строительстве моста через Керченский пролив показали в формате 360 на Петербургском международном экономическом форуме, в финальной части с помощью дополненной реальности представлено ж/д сообщение по мосту, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Специальный экран выполнен в форме цилиндра и обеспечивает полный круговой обзор стройки на протяжении всех 19 км – от Тамани до Керчи. В ролике ход времени "ускорен" в 570 раз: почти 3,5 года стройки пролетают за 3 минуты. Ролик погружает в атмосферу реальной стройплощадки, где забивают сваи, бетонируют опоры, устанавливают арки", - говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, в финальной части ролик включает дополненную реальность: по Крымскому мосту уже едут поезда.

"Двухпутная железная дорога через Керченский пролив – в процессе строительства. Она заработает в текущем году", - отметили в инфоцентре.

В частности, на участки, где уже нанесена антикоррозийная защита и гидроизоляция, укладываются звенья из шпал и рельсов. Эта работа идет с двух берегов одновременно: бригады двигаются навстречу друг другу со стороны Крыма и Кубани. На сегодня уложено 30 из 38 км рельсошпальной решетки.

Кроме того, по данным инфоцентра, параллельно возводятся комплексы для многоуровневой очистки и обеззараживания стоков. Продолжается монтаж стоек освещения. Стальные конструкции со светодиодными влагостойкими светильниками обеспечат равномерную освещенность железной дороги и смотровых ходов для ее эксплуатации в темное время суток.

"Строительство ведется в режиме 24/7, без выходных и праздников. Сейчас на стройплощадке с учетом ночной, дневной смен и всех вахт трудится почти 5 тысяч инженеров и рабочих", - отметили в инфоцентре.

Интерактивная презентация Крымского моста будет работать до окончания форума.