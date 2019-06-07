Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T13:24Z
https://ria.ru/20190607/1555363863.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени

12:30
2218
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. В России начались клинические испытания отечественного препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени. Об этом сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2019 главный онколог Минздрава академик Андрей Каприн.
По его словам, одному пациенту уже сделали терапевтические процедуры. "Следующие три пациента — на июнь", — добавил Каприн.
Испытания идут на базе Медицинского радиологического научного центра имени Цыба (МРНЦ) в Обнинске (Калужская область).
В России ежегодно диагностируется около семи тысяч случаев первичного и порядка 130 тысяч случаев метастатического рака печени. При этом первичный рак печени плохо поддается химиотерапии, а метастатический — практически не поддается. Применение зарубежных радиофармпрепаратов ограничено их высокой стоимостью и небольшим сроком годности из-за короткого (64,1 часа) периода полураспада изотопа Y-90.
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
21 мая, 17:27
Главный онколог назвал вызывающие рак продукты
Поэтому предлагалось создать отечественный препарат на основе микросфер сывороточного альбумина (белка крови) с иттрием-90. Такие микросферы застревают в пределах сосудистой сети опухолей и обеспечивают уничтожение раковых клеток путем облучения.
В разработке препарата участвовало одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли — обнинский Физико-энергетический институт имени Лейпунского (входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом"). По словам его гендиректора Андрея Говердовского, доклинические испытания шли "очень здорово".
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
30 мая, 04:12
Ученые "Росатома" переходят к испытаниям "убийцы метастазов"
5002001
Обсудить 1
РоссияОбщество
Рекомендуем
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Лента
новостей
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
Женщина расплачивается наличными в Нью-Йорке
Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Кадр из сюжета телеканала Россия-1 об избиении в городе Подольске женщины, находящейся на 9-м месяце беременности
В Подольске беременную на девятом месяце жестоко избили соседи по дому
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял украинского эксперта за ложь в прямом эфире "России 1"
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян рассказала о самочувствии после госпитализации
Денежные купюры Украины и квитанция за оплату коммунальных услуг
Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом
Больное сердце
Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
Лента новостейМолния