В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. В России начались клинические испытания отечественного препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени. Об этом сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2019 главный онколог Минздрава академик Андрей Каприн.

По его словам, одному пациенту уже сделали терапевтические процедуры. "Следующие три пациента — на июнь", — добавил Каприн.

Испытания идут на базе Медицинского радиологического научного центра имени Цыба (МРНЦ) в Обнинске (Калужская область).

В России ежегодно диагностируется около семи тысяч случаев первичного и порядка 130 тысяч случаев метастатического рака печени. При этом первичный рак печени плохо поддается химиотерапии, а метастатический — практически не поддается. Применение зарубежных радиофармпрепаратов ограничено их высокой стоимостью и небольшим сроком годности из-за короткого (64,1 часа) периода полураспада изотопа Y-90.

Поэтому предлагалось создать отечественный препарат на основе микросфер сывороточного альбумина (белка крови) с иттрием-90. Такие микросферы застревают в пределах сосудистой сети опухолей и обеспечивают уничтожение раковых клеток путем облучения.