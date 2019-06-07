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РИА Новости

Полицейские заявили, что нашли у журналиста "Медузы" метилэфедрон

12:28
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полицейские при задержании подозреваемого в сбыте наркотиков корреспондента "Медузы" Ивана Голунова нашли у него метилэфедрон, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
По данным МВД, при личном досмотре Голунова 6 июня в центре Москвы у журналиста было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом.
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"Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством – метилэфедроном, массой около 4 граммов", - говорится в сообщении.
Кроме того, говорится в релизе, "по месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы".
Заведено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Ранее в "Медузе" подтвердили задержание Голунова, при этом заявив, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы".
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