Полицейские заявили, что нашли у журналиста "Медузы" метилэфедрон

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полицейские при задержании подозреваемого в сбыте наркотиков корреспондента "Медузы" Ивана Голунова нашли у него метилэфедрон, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

По данным МВД, при личном досмотре Голунова 6 июня в центре Москвы у журналиста было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом.

"Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством – метилэфедроном, массой около 4 граммов", - говорится в сообщении.

Кроме того, говорится в релизе, "по месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы".

Заведено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".