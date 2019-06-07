У пожарных в "Зимней вишне" были дырявые шланги, считает потерпевший

КЕМЕРОВО, 7 июн - РИА Новости. Пожарные, приехавшие тушить торговый центр "Зимняя вишня", имитировали бурную деятельность, у них были дырявые шланги, заявил Игорь Востриков, потерявший в пожаре жену, трех детей и сестру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Пожарные имитировали бурную деятельность… Я в десять вечера уже был у "Зимней вишни" и видел, что пожарные машины выстроены вдоль проспекта Ленина, какие-то дозаправляют другие машины, какие просто стоят вдоль проспекта Ленина, видел, что струйки воды слабые, почему-то они были без воды", - рассказал Востриков в Заводском районном суде Кемерово, который в пятницу продолжил рассмотрение уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", унесшем 60 жизней.

Говоря о возможном наказании для подсудимых, Востриков сообщил, что хотел бы максимально строгого приговора для двух обвиняемых - пожарного Сергея Генина и гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Юлии Богдановой.

Обратившись к Генину, Востриков сказал, что он мог спасти людей, если бы пошел в кинозал по западной лестнице или с центрального входа. "Вы, Сергей, с закрытыми глазами должны были ориентироваться в здании, это ваш участок", - заметил потерпевший. Богданова, по его словам, должна была, как руководитель, устранять все нарушения.