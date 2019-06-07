Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T12:26Z
https://ria.ru/20190607/1555363603.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155267/44/1552674412_0:0:3125:1759_1036x0_80_0_0_ab33c05e003f469bd030b1af90843d13.jpg
РИА Новости
Ситуация в Судане

УВКПЧ ООН предложило Судану направить в страну мониторинговую миссию

12:26
97
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека предложило властям Судана направить в страну мониторинговую миссию ООН для оценки возможных нарушений прав человека, совершенных в стране с 3 июня, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.
"Мы продолжаем быть серьёзно озабочены ситуацией в Судане. Мы предложили правительству быстрое размещение группы по мониторингу за соблюдением прав человека, чтобы изучить сообщения о нарушениях прав человека, совершенных с 3 июня. Мы рассчитываем на сотрудничество со стороны правительства для размещения этой миссии", - сказал он
Экс-президент Судана Омар аль-Башир
5 июня, 23:43
СМИ: сторонники экс-президента Судана попытались освободить его из тюрьмы
Колвилл добавил, что официальное письмо в адрес правительства Судана УВКПЧ ООН направило накануне.
Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек.
Председатель совета директоров минздрава страны Сулейман Абдель Джаббар заявил, что жертвами событий в понедельник стал 61 человек. После этого протестующие перекрыли основные дороги города, организовав там баррикады, и заявили о прекращении диалога с Военным советом, временно управляющим страной после отстранения от власти в апреле правившего 30 лет президента Омара аль-Башира.
Суданские военные в Хартуме. Архивное фото
4 июня, 04:23
Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы
000001
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСуданООНВ мире
Рекомендуем
Лагерь беженцев на юге Дамаска
В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
РИА
Новости
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Премьер Эфиопии прибыл в Хартум для переговоров с военными и оппозицией
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Поврежденные балконы и окна в здании, где произошел взрыв в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
Число пострадавших при взрыве в шведском Линчепинге увеличилось до 25
Лента
новостей
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Новый раунд межвенесуэльской встречи в Осло пройдет на следующей неделе
В ДНР заявили о 19 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
РВК проведет конкурс на разработку зимнего "зрения" для беспилотных авто
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
В Росрыболовстве рассказали, когда косаток начнут выпускать из "тюрьмы"
Флаги стран-участниц Петербургского международного экономического форума-2019
Минсельхоз: ритейлер из Китая заинтересовался российской пастилой
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
В России могут начать блокировать сайты за призывы к отказу от прививок
Число беженцев из Венесуэлы достигло четырех миллионов человек
В ООН заявили о готовности предоставлять гуманитарную помощь Венесуэле
В НАТО пообещали продолжать помогать ВСУ повышать уровень подготовки
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские силовики размещают вооружение в жилых районах, заявили в ЛНР
Американский авианосец Abraham Lincoln в Суэцком канале. 9 мая 2019
В США заявили об отступлении Ирана в Персидском заливе, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
Лента новостейМолния