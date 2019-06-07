УВКПЧ ООН предложило Судану направить в страну мониторинговую миссию

ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека предложило властям Судана направить в страну мониторинговую миссию ООН для оценки возможных нарушений прав человека, совершенных в стране с 3 июня, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.

"Мы продолжаем быть серьёзно озабочены ситуацией в Судане. Мы предложили правительству быстрое размещение группы по мониторингу за соблюдением прав человека, чтобы изучить сообщения о нарушениях прав человека, совершенных с 3 июня. Мы рассчитываем на сотрудничество со стороны правительства для размещения этой миссии", - сказал он

Колвилл добавил, что официальное письмо в адрес правительства Судана УВКПЧ ООН направило накануне.

Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек.