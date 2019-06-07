Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T12:22Z
https://ria.ru/20190607/1555363377.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155536/11/1555361160_0:264:3169:2047_1036x0_80_0_0_2e5e14bf2b70db34f468b302cb1dee00.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Минсельхоз: ритейлер из Китая заинтересовался российской пастилой

12:22
341
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Петербургского международного экономического форума-2019
Флаги стран-участниц Петербургского международного экономического форума-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Китайский электронный ритейлер заключил соглашение на импорт из России Белевской пастилы, сумма контракта составила 100 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минсельхоза РФ Сергей Левин.
"Сегодня (в четверг, 6 июня - ред.) было подписано соглашение о поставках Белевской пастилы, продукта, о котором мы у себя в стране почти забыли. Мы только недавно восстановили и его производство, и его восприятие потребителем как вкусного и качественного продуктa", - сказал Левин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР
Вчера, 20:59
Россия и Китай планируют нарастить число студентов по обмену
"Поставки китайскому электронному ритейлеру. Как вы думаете, какой объем контракта? 100 миллионов долларов, и это один контракт", - добавил он.
Замглавы Минсельхоза указал, что это говорит о большом потенциале российских продуктов с точки зрения экспорта. "Нам просто нужно работать с целевой аудиторией в каждой стране. Ниши могут быть самыми неожиданными", - отметил Левин.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Левиным >>
930000
Обсудить 2
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Сергей ЛевинКитайРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Полицейские заявили, что нашли у журналиста "Медузы" метилэфедрон
РИА
Новости
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
В России не обсуждают запуск продовольственных карт, заявил Мантуров
На Украине огласили приговор пятерым обвиняемым в убийстве Гандзюк
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-2019
Сергей Левин: проблем с экспортом продовольствия не будет, есть хотят все
Лента
новостей
ТВ-пульт
Путин подписал закон о "22 кнопке" для муниципальных телеканалов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Даже сами США не знают, когда представят "сделку века", заявили в МИД
Президент РСПП Александр Шохин на сессии Россия-Италия в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Шохин не исключил повторения перестройки в России
Крымский мост через Керченский пролив
На ПМЭФ показали, как будет выглядеть Крымский мост после запуска поездов
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" назвал условия для переговоров с Россией по газу
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об увеличении проверок в сфере оборота драгметаллов
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Порог детства в России поднимать пока не планируется, заявила Скворцова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
Лента новостейМолния