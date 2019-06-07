Минсельхоз: ритейлер из Китая заинтересовался российской пастилой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Китайский электронный ритейлер заключил соглашение на импорт из России Белевской пастилы, сумма контракта составила 100 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минсельхоза РФ Сергей Левин.

"Сегодня (в четверг, 6 июня - ред.) было подписано соглашение о поставках Белевской пастилы, продукта, о котором мы у себя в стране почти забыли. Мы только недавно восстановили и его производство, и его восприятие потребителем как вкусного и качественного продуктa", - сказал Левин в кулуарах Петербургского международного экономического форума

"Поставки китайскому электронному ритейлеру. Как вы думаете, какой объем контракта? 100 миллионов долларов, и это один контракт", - добавил он.