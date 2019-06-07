В Росрыболовстве рассказали, когда косаток начнут выпускать из "тюрьмы"

"Сами выпуски начнутся раньше конца лета. Мы ведем работу, возможно, что ближайшие выпуски начнутся в течение ближайших 10 дней. Дальше будем смотреть, но пока программа рассчитана до сентября", - сказал Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.