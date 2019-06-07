В Росрыболовстве рассказали, когда косаток начнут выпускать из "тюрьмы"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Выпуски косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье начнутся в ближайшие 10 дней, сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Сами выпуски начнутся раньше конца лета. Мы ведем работу, возможно, что ближайшие выпуски начнутся в течение ближайших 10 дней. Дальше будем смотреть, но пока программа рассчитана до сентября", - сказал Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.