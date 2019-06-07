Власти Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве с ВЭБ.РФ

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют взаимодействовать в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.
"Документ предусматривает создание условий, стимулирующих комплексное развитие городов Подмосковья. Также стороны будут сотрудничать в реализации инвестиционных проектов и оказывать содействие развитию производственной, дорожно-транспортной, топливно-энергетической, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры области", - отмечается в материалах пресс-службы.
Отмечается, что соглашение заключено на пять лет, в течение которых планируется проведение взаимных консультаций, а также конференций, форумов и рабочих встреч. Договор подписан в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ), который проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.