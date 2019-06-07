МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра недобросовестных водопользователей и участников аукционов на водные объекты, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ направлен на повышение уровня эффективности управления и использования водных ресурсов и пресечение случаев участия в аукционах на право водопользования недобросовестных участников. Вести реестр предлагается Росводресурсам, при этом предусматривается, что информация о таких участниках будет исключаться из реестра по истечении двух лет со дня ее внесения, а также по решению суда.

В этот реестр попадут физлица и компании, которые выигрывают аукционы на использование водных объектов, привлекая подставные фирмы в качестве псевдоконкурентов или с помощью каких-то иных схем, а также те, кто пользуется водными объектами нецелевым образом или с нарушением законодательства, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Сейчас подобный реестр ведется в отношении недобросовестных лесопользователей.