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РИА Новости

Путин подписал закон о создании реестра недобросовестных водопользователей

12:16
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра недобросовестных водопользователей и участников аукционов на водные объекты, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ направлен на повышение уровня эффективности управления и использования водных ресурсов и пресечение случаев участия в аукционах на право водопользования недобросовестных участников. Вести реестр предлагается Росводресурсам, при этом предусматривается, что информация о таких участниках будет исключаться из реестра по истечении двух лет со дня ее внесения, а также по решению суда.
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В этот реестр попадут физлица и компании, которые выигрывают аукционы на использование водных объектов, привлекая подставные фирмы в качестве псевдоконкурентов или с помощью каких-то иных схем, а также те, кто пользуется водными объектами нецелевым образом или с нарушением законодательства, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Сейчас подобный реестр ведется в отношении недобросовестных лесопользователей.
В ходе правоприменительной практики были выявлены случаи нецелевого использования водных объектов и несоблюдения условий разрешительных документов. Практика аукционов на водные объекты показывает, что в них нередко участвуют и побеждают физические и юридические лица, не заинтересованные в дальнейшем использовании акватории. Их целью является извлечение материальной выгоды, в том числе за отказ от участия в аукционе либо за переуступку права пользования акваторией, поясняло ранее внесшее проект закона правительство.
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