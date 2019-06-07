Даже сами США не знают, когда представят "сделку века", заявили в МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Москве пока затрудняются говорить, когда США представят "сделку века" по ближневосточному урегулированию, нет информации от первоисточника, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Я не знаю, честно говоря, и никто не знает, даже сами наши американские коллеги. Они не показывали содержание этого плана и когда она (сделка - ред.) будет представлена, в каком виде, я затрудняюсь сказать, потому что у нас нет информации от первоисточника", - сказал Богданов журналистам в кулуарах ПМЭФ.
В конце июня американцы рассчитывают собрать в бахрейнской столице Манаме региональных политиков и бизнесменов, чтобы мобилизовать инвестиции в палестинскую экономику в поддержку "сделки века". Политическую часть проекта палестино-израильского примирения авторы по-прежнему не афишируют.
Палестинцы от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем отказались еще в конце 2017 года, возмутившись решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свое посольство. Обвинив президента в предвзятости в пользу противоположной стороны конфликта, они заранее отвергли мирные инициативы, которые тот готовит, и обсуждают с зарубежными партнерами новый коллективный формат урегулирования, схожий с механизмами решения иранской атомной проблемы
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.