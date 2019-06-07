Даже сами США не знают, когда представят "сделку века", заявили в МИД

"Я не знаю, честно говоря, и никто не знает, даже сами наши американские коллеги. Они не показывали содержание этого плана и когда она (сделка - ред.) будет представлена, в каком виде, я затрудняюсь сказать, потому что у нас нет информации от первоисточника", - сказал Богданов журналистам в кулуарах ПМЭФ.