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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Даже сами США не знают, когда представят "сделку века", заявили в МИД

12:14
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Москве пока затрудняются говорить, когда США представят "сделку века" по ближневосточному урегулированию, нет информации от первоисточника, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Я не знаю, честно говоря, и никто не знает, даже сами наши американские коллеги. Они не показывали содержание этого плана и когда она (сделка - ред.) будет представлена, в каком виде, я затрудняюсь сказать, потому что у нас нет информации от первоисточника", - сказал Богданов журналистам в кулуарах ПМЭФ.
В конце июня американцы рассчитывают собрать в бахрейнской столице Манаме региональных политиков и бизнесменов, чтобы мобилизовать инвестиции в палестинскую экономику в поддержку "сделки века". Политическую часть проекта палестино-израильского примирения авторы по-прежнему не афишируют.
Палестинцы от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем отказались еще в конце 2017 года, возмутившись решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свое посольство. Обвинив президента в предвзятости в пользу противоположной стороны конфликта, они заранее отвергли мирные инициативы, которые тот готовит, и обсуждают с зарубежными партнерами новый коллективный формат урегулирования, схожий с механизмами решения иранской атомной проблемы
Министр национальной экономики Палестины Халид Осейли во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
Вчера, 21:07
Палестина откажется от любых связанных со "сделкой века" инвестиций
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумМихаил БогдановМИД РФРоссияСШАВ мире
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