Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московский омбудсмен по правам человека Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы".

Как ранее сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичной полиции, 6 июня сотрудники полиции в районе Цветного бульвара задержали 36-летнего мужчину. При себе у него было найдено пять свертков с порошкообразным веществом. В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что речь идет о сотруднике издания "Медуза" Иване Голунове.

"В СМИ анонсировано, что задержали за наркотики. Он это отрицает и говорит, что ему это подбросили. Мы взяли эту тему на контроль, сделаем запросы в прокуратуру и МВД", - сказала Потяева.