Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T12:14Z
https://ria.ru/20190607/1555362764.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152363/50/1523635004_0:15:3072:1743_1036x0_80_0_0_342164403cc653be047d091874d5bee1.jpg
РИА Новости

Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы"

12:14
193
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московский омбудсмен по правам человека Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы".
Как ранее сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичной полиции, 6 июня сотрудники полиции в районе Цветного бульвара задержали 36-летнего мужчину. При себе у него было найдено пять свертков с порошкообразным веществом. В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что речь идет о сотруднике издания "Медуза" Иване Голунове.
"В СМИ анонсировано, что задержали за наркотики. Он это отрицает и говорит, что ему это подбросили. Мы взяли эту тему на контроль, сделаем запросы в прокуратуру и МВД", - сказала Потяева.
Она отметила, что если журналиста поместят в СИЗО, она его навестит.
12:08
В полиции опровергли информацию об избиении журналиста "Медузы"
100004
Обсудить 0
Татьяна ПотяеваМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов в рамках ПМЭФ-2019
Чайка прокомментировал задержание журналиста "Медузы"
РИА
Новости
В полиции опровергли информацию об избиении журналиста "Медузы"
Полицейские заявили, что нашли у журналиста "Медузы" метилэфедрон
Иван Голунов
В СПЧ попросили проверить действия по задержанию журналиста "Медузы"
Лента
новостей
В Московской области задержали женщину, которая была в розыске 17 лет
В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку
Иван Голунов
Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Чайка: прокуратуре нужны полномочия по делам против следователей
При взрыве в шведском Линчепинге пострадали 19 человек
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Эксперт прокомментировал заявление об ответе Германии на "ракеты Путина"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Президент РСПП Александр Шохин на сессии Россия-Италия в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Шохин не исключил повторения перестройки в России
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Даже сами США не знают, когда представят "сделку века", заявили в МИД
Журналист "Росбалта" подал жалобу в СК на действия полиции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
Лента новостейМолния