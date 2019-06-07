Второй старт ракеты "Ангара-А5"" пройдет без запуска спутника

"Там будут испытания, прежде всего, разгонного блока и ракеты. А вот третья "Ангара" уже полетит с полезной нагрузкой. Я думаю, до конца месяца мы этот вопрос решим, есть предложения по отправке "Экспресса"", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.