Второй старт ракеты "Ангара-А5"" пройдет без запуска спутника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Второй в истории запуск ракеты-носителя "Ангара-А5", планируемый на этот год, будет проведен без запуска спутника, только третья ракета стартует с космическим аппаратом, сообщил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Там будут испытания, прежде всего, разгонного блока и ракеты. А вот третья "Ангара" уже полетит с полезной нагрузкой. Я думаю, до конца месяца мы этот вопрос решим, есть предложения по отправке "Экспресса"", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее сообщалось, что второй полет тяжелой "Ангары" планируется на конец 2019 года, третий - на 2020-й.
Космические аппараты серии "Экспресс" - телекоммуникационные аппараты компании "Космическая связь", российского спутникового оператора.
В минувшем декабре источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли заявлял, что вторая "Ангара" полетит с новым разгонным блоком "Персей" и макетом космического аппарата.
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года. В ходе него разгонный блок "Бриз-М" вывел на геостационарную орбиту тоже макет спутника.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и "Ангара-А5М", и тяжелые повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Космические аппараты серии "Экспресс" - телекоммуникационные аппараты компании "Космическая связь", российского спутникового оператора.