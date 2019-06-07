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РИА Новости

При взрыве в шведском Линчепинге пострадали 19 человек

12:11
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СТОКГОЛЬМ, 7 июн — РИА Новости. По меньшей мере 19 человек были доставлены в больницу с легкими травмами после взрыва в центре шведского города Линчёпинг, сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на представителя местных властей.
"На данный момент мы точно не знаем число пострадавших. Можем подтвердить, что 19 человек с легкими ранениями были доставлены в больницу", - заявила пресс-секретарь местной администрации Бодил Кнутхаммар (Bodil Knuthammer).
Взрыв произошел около 9.00 по местному времени. Причина произошедшего выясняется. На месте работает полиция и спасательные службы.
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