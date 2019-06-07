Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Летом 2017 года ученые из МФТИ объявили о создании системы "разговорного" искусственного интеллекта iPavlov, способной имитировать живого человека, и пригласили всех желающих протестировать ее и сообща сделать ее лучше. Используя помощь добровольцев, ученые надеются за ближайшие три года создать голосового помощника, способного общаться с человеком так же хорошо, как и живой собеседник.
На самом деле, эти идеи не были придуманы сегодня - современные голосовые помощники от Google, Apple, Amazon и других IT-компаний уходят корнями в глубокое прошлое, в самое начало компьютерной эры. Первая такая "говорящая машина", получившая имя ELIZA, была создана в 1966 году, и была, по сути, шуткой, пародией на психотерапевта, дающего бесполезные советы пациенту.
В последующие годы и десятилетия программисты создавали все более сложные и "живые" системы общения с компьютером. Самые продвинутые этих систем могут распознавать настроение хозяева, помнить его старые желания и предпочтения, и решать часть рутинных и домашних задач за него, заказывая пищу или товары в магазине или же играя роль оператора в колл-центрах.
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Создание подобных систем, как отмечают исследователи, сегодня ограничивается тем, что их нужно фактически "вручную" обучать навыкам общения, пропуская через них большие наборы данных и уже обработанных диалогов. От качества и смыслового наполнения этих текстов зависит то, насколько "человечным" будет чатбот, а также то, как хорошо он будет реагировать на запросы публики.
Компания Amazon уже третий год проводит специальный конкурс Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого команды студентов и молодых ученых пытаются создавать системы искусственного интеллекта, способные распознавать речь и общаться с человеком на определенные популярные темы.
Участвующие в нем разработчики получат не только финансовую поддержку от организации Джеффа Безоса – грант в размере 250 тысяч долларов, но и доступ к набору данных Topical Chat, пока самой большой базе данных такого рода.
Это далеко не первый подобный проект для российских специалистов – ученые из МФТИ и создатели iPavlov уже проводили подобный конкурс вместе с представителями компании Facebook, используя другой набор данных, Persona-Chat, созданный компанией Марка Цукерберга для улучшения работы ее системы ИИ, чатбота Zo.
Как сообщает пресс-служба вуза, первая встреча команд пройдет в августе в американском Сиэттле. В сентябре команды начнут разрабатывать своих агентов, а в мае 2020 года определится победитель, который получит грант в миллион долларов. Для этого необходимо создать систему, которая сможет вести диалог с 65% добровольцев на протяжении как минимум двух десятков минут.
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