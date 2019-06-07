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РИА Новости
Культура

Мадонна "сожгла" рэпера-трансвестита в новом клипе

12:42
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© AP Photo / Eduardo VerdugoАмериканская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
© AP Photo / Eduardo Verdugo
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американская певица и актриса Madonna представила клип на песню "Dark Ballet". Это последний сингл перед выходом нового альбома "Madame X".
В ролике главную роль Жанны д'Арк исполнил рэпер-трансвестит Микки Бланко, которого, как еретика, сожгли на костре.
"Твой мир такой позорный, твой мир одержим славой, в твоем мире столько боли", - спела Мадонна.
Клип завершается словами Микки Бланко: "Я хожу по этой земле, чернокожий, гей и ВИЧ-позитивный, но надежда, с которой я живу, сильнее любого негатива".
Альбом "Madame X" выйдет 14 июня. Песня "Dark Ballet" следует за ранее выпущенными песнями: "Future", "Crave", "I Rise" и "Medellin".
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