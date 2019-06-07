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РИА Новости

В полиции опровергли информацию об избиении журналиста "Медузы"

12:08
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Утверждения об избиении журналиста "Медузы" Ивана Голунова при задержании в центре столицы не соответствуют действительности, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
"Сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ избили при задержании, не соответствуют действительности", - заявляет столичная полиция.
Добавляется, что в настоящее время с Голуновым проводятся следственные действия с участием его адвоката.
Ранее в "Медузе" подтвердили задержание Голунова, при этом заявив, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
12:01
Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве
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