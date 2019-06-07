В полиции опровергли информацию об избиении журналиста "Медузы"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Утверждения об избиении журналиста "Медузы" Ивана Голунова при задержании в центре столицы не соответствуют действительности, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

"Сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ избили при задержании, не соответствуют действительности", - заявляет столичная полиция.

Добавляется, что в настоящее время с Голуновым проводятся следственные действия с участием его адвоката.