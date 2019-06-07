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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В России не обсуждают запуск продовольственных карт, заявил Мантуров

12:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Введение в России продовольственных сертификатов для поддержки малоимущих пока не планируется, но в целом проект всеми согласован и поддержан, сообщил РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли в России запуск продовольственных карточек, Мантуров сказал: "Это сертификат поддержки спроса. На сегодняшний день не обсуждается, но при этом мы помним, что он был согласован и поддержан всеми…", - сказал глава Минпромторга.
Он также добавил, что возвращаться к обсуждению данного проекта пока не планируется.
Минпромторг несколько лет назад выступил с предложением создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты - свежие, скоропортящиеся, отечественные.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумДенис МантуровРоссияЭкономика
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