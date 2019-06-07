Путин подписал закон о "22 кнопке" для муниципальных телеканалов

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала и трансляции его на "22 кнопке", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее отмечали парламентарии, с учетом поэтапного прекращения аналогового эфирного вещания многие телекомпании сталкиваются с тем, что операторы кабельных сетей существенно завышают расценки на организацию вещания в своих сетях и предъявляют другие невыполнимые условия. Таким образом, ограничивается доступ населения муниципальных образований к общественно значимой информации.

Именно поэтому было предложено установить, что муниципальный обязательный общедоступный телеканал может выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ и не менее 20% от общего времени вещания телеканала составляют программы, освещающие вопросы местного значения и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования.

Отмечалось, что такие критерии позволят допускать на конкурс Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Роскомнадзора именно те телекомпании, чья редакционная политика ориентирована на освещение местной новостной повестки и проблематики.

Кроме того, проект устанавливает, что в каждом муниципальном образовании РФ будет определяться один муниципальный обязательный общедоступный телеканал в порядке, установленном правительством.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности.