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РИА Новости

Путин подписал закон о "22 кнопке" для муниципальных телеканалов

12:06
1966
© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала и трансляции его на "22 кнопке", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как ранее отмечали парламентарии, с учетом поэтапного прекращения аналогового эфирного вещания многие телекомпании сталкиваются с тем, что операторы кабельных сетей существенно завышают расценки на организацию вещания в своих сетях и предъявляют другие невыполнимые условия. Таким образом, ограничивается доступ населения муниципальных образований к общественно значимой информации.
Переход на цифровое телевидение в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.

Инженер в аппаратной радиотелевизионного передающего центра в Рязани
1 из 14

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.

Инженеры радиотелевизионного передающего центра Чеченской республики в Гудермесе
2 из 14

В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.

Инженер настраивает приставку цифрового телевидения в одном из жилых домов в Гудермесе
3 из 14

В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.

Инженеры настраивают оборудование телевизионной вышки на территории Рязанского областного радиотелевизионного передающего центра
4 из 14

В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.

Волонтер помогает подключить приставку для цифрового эфирного телевидения жительнице города Гаврилов Ям
5 из 14

Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.

Инженер в аппаратной Тульского областного радиотелевизионного передающего центра
6 из 14

В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Переход на "цифру" займет полгода.

Оператор отделения почтовой связи в городе Гаврилов Ям упаковывает купленную жительницей города приставку для цифрового эфирного телевидения
7 из 14

Переход на "цифру" займет полгода.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.

Инженеры в аппаратной Тульского областного радиотелевизионного передающего центра
8 из 14

Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.

Аппаратная Тульского областного радиотелевизионного передающего центра
9 из 14

Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.

Антенны Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра
10 из 14

Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

Работник Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра в зале аналогового вещания
11 из 14

Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкУстройство захвата цифрового сигнала и антенна.
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна
12 из 14
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна.
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.

Телевизионная вышка Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра
13 из 14

Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

Волонтер помогает жительнице города Пенза подключить устройство захвата цифрового сигнала для ТВ приемника
14 из 14

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
1 из 14

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 14

В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
3 из 14

В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.

© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
6 из 14

В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
7 из 14

Переход на "цифру" займет полгода.

© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
9 из 14

Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
10 из 14

Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
11 из 14

Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
12 из 14
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна.
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
13 из 14

Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
14 из 14

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Именно поэтому было предложено установить, что муниципальный обязательный общедоступный телеканал может выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ и не менее 20% от общего времени вещания телеканала составляют программы, освещающие вопросы местного значения и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования.
Отмечалось, что такие критерии позволят допускать на конкурс Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Роскомнадзора именно те телекомпании, чья редакционная политика ориентирована на освещение местной новостной повестки и проблематики.
Кроме того, проект устанавливает, что в каждом муниципальном образовании РФ будет определяться один муниципальный обязательный общедоступный телеканал в порядке, установленном правительством.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности.
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Переход на цифровое телевидениеВладимир ПутинОбщество
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