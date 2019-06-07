Путин подписал закон о "22 кнопке" для муниципальных телеканалов

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.
Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.
В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.
В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.
В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.
В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.
В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.
В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.
Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.
Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.
В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.
В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.
Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.
Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.
Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.
Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.
Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.
Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.
Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.
Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.
Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.
Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.
Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.
Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.
Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.
В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.
В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.
В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.
Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.
В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.
Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.
Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.
Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.
Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.
Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.
Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.