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РИА Новости

Полпред Зеленского в Раде прокомментировал ситуацию с роспуском парламента

12:04
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключает признание неконституционным указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске парламента и заявил, что в окружении президента есть план на такой случай.
Ранее Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Позже депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что парламентарии обжаловали в Конституционном суде этот указ. Конституционный суд сообщил, что в срочном порядке рассмотрит обращение 62 депутатов о законности указа Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, слушания начнутся 11 июня.
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"Указ, который является копией указа (бывшего президента Украины - ред.) Петра Порошенко, который не имел никаких претензий на признание или непризнание его конституционным, может быть признан Конституционным судом таким, что не соответствует Конституции", - цитирует Стефанчука агентство "Украинские новости".
Он также отметил, что в окружении Зеленского подготовили план действий на случай признания указа антиконституционным. Стефанчук надеется, что представитель президента в КС Федор Вениславский сможет обосновать законность такого решения, а сам суд будет придерживаться закона и справедливости.
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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