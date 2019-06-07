Полпред Зеленского в Раде прокомментировал ситуацию с роспуском парламента

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключает признание неконституционным указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске парламента и заявил, что в окружении президента есть план на такой случай.

Ранее Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Позже депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что парламентарии обжаловали в Конституционном суде этот указ. Конституционный суд сообщил, что в срочном порядке рассмотрит обращение 62 депутатов о законности указа Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, слушания начнутся 11 июня.

"Указ, который является копией указа (бывшего президента Украины - ред.) Петра Порошенко, который не имел никаких претензий на признание или непризнание его конституционным, может быть признан Конституционным судом таким, что не соответствует Конституции", - цитирует Стефанчука агентство "Украинские новости"